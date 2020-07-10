أحزاب الحركة المدنية تقرر عدم خوض انتخابات الشيوخ

أكد محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، أن اجتماع أحزاب الحركة المدنية الذي شارك فيه ممثلو 7 أحزاب وهم المحافظين والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي والعدل والناصري والاشتراكي والكرامة والدستور قررت عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أمين لـ"الوطن"، أن قرار عدم المشاركة في الانتخابات لم يكن بالاجماع فهناك 3 أحزاب وهم المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والعدل، قرروا خوضها من خلال القائمة الانتخابية الموحدة مع حزب مستقبل وطن تنفيذا لقرار هيئاتهم العليا.

وتابع أنه طُرح خلال الاجتماع إمكانية التعاون في انتخابات مجلس النواب والمحليات المقبلة واتفق جميع هذه الأحزاب على عقد لقاء آخر لمناقشة هذا الأمر والتنسيق فيما بينها لتشكيل قائمة لخوض هذه الانتخابات سويا.