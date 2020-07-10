التجمع: ننسق مع جميع الأحزاب عدا تيارات الإسلام السياسي

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب ينسق مع جميع الأحزاب الأخرى في انتخابات مجلس الشيوخ وسيخوض الانتخابات مع أحزاب القائمة الموحدة التي مازالت المفاوضات جارية حول تشكيلها بحيث تمثل جميع القوى الوطنية بها.

وأكد عبدالعال لـ"الوطن" أن الحزب سينسق مع جميع القوى السياسية في هذه الانتخابات على المقاعد الفردية بما يخدم مصلحة الوطن وغلق الطريق أمام أي مرشح ينتمي لفكر الإسلام السياسي لإفراز مجلس وطني.

وأكد عبدالعال لـ"الوطن"، أن الحزب مازال يتلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات من أماناته في المحافظات وحين الانتهاء منها سيتم فرزها للتأكد من هوية المرشح وانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في العملية الانتخابية.

وتابع أن مرشح الحزب يجب أن يتمتع بحسن السمعة ولديه شعبية وتأثير وقدرة مالية بجانب توافر شروط الترشح التي أقرها القانون، مؤكدا على أن الحزب ليس لديه مانع من التنسيق مع أي قوى وطنية ليس من ضمنها تيارات الإسلام السياسي والمدانين في قضايا فساد.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن حصة حزب التجمع من القائمة الانتخابية الموحدة مقعدين في مجلس الشيوخ، وهناك توافقا بين الحزب والأحزاب الأخرى على هذه النسبة.