مكتب التمثيل العمالى بجدة.. نقل كفالة المصريين المستغني عنهم  في ظل تداعيات "كورونا"

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك وفقا لتوجيهات بقيام المكاتب بدول العمل بدورية الزيارات الميدانية للمصانع والشركات التى يعمل بها عمالة مصرية للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فضلا عن التواصل والاطمئنان على علاقات العمل وتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، لفت فيه أنه قام بزيارة الشركة الأهلية للصناعات الغذائية "امريكانا" بموقعها بالمدينة الصناعية المرحلة الرابعة بجدة وتم لقاء المدير الإقليمي للشركة، ومدير قطاع الموارد البشرية ومدير الشئون الإدارية، وتأكد من أتباعهم للإجراءات الاحترازية، كما تابع صرف المستحقات العمالية، وتأكد من عدم انقطاعها رغم ما تمر به الشركة من ظروف نتيجة الإجراءات الاحترازية ، فضلا عن التزام كل من العاملين وأصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل فى هذا الشأن.

وقد أسفرت الزيارة على خلق علاقات ودية بين مكتب التمثيل العمالي بالشركة وتوفير فرص عمل لائقة وبأجر عادل للمصريين من داخل السعودية ممن تم تسريحهم الشركات أو نقل كفالة ومن مصر عبر الوزارة بعد فتح الطيران.