للمرة الأولى.. السعودية تطلق اسم امرأة على مستشفى جديد

أطلقت السعودية، اسم امرأة على مستشفى جديد بالمملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتاح المستشفى الجديد مساء أمس، وإطلاق اسم الممرضة، نجود الخيبري، عليه بعد وفاتها المؤثرة بفيروس كورونا خلال عملها في رعاية المصابين به في أحد المحاجر الصحية بالبلاد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

كما أشاد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بالخطوة، وقال عقب افتتاح المستشفى، إن إطلاق اسم الخيبري عليه يشكل "تقديرا لما قامت به لخدمة المرضى وعرفانا لجهود الممارسين الصحيين".

وقال نائب وزير الصحة، فهد الجلاجل، في تعليق على القرار "الوطن لا ينسى تضحيات أبطال الصحة، الممرضة نجود الخيبري رحمها الله أحد الممارسين الصحيين التي عملت في الميدان وخدمة المدينة أكثر من 18 سنة دون ملل أو كلل. واليوم الوطن يدشن مستشفى باسمها مركز نجود الطبي رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته".

وتوفيت الممرضة الخيبري الشهر الماضي، بعدما تدهورت حالتها الصحية، عقب إصابتها بالفيروس، خلال ممارستها لعملها في مركز حجر صحي بالمدينة المنورة التي تقيم فيها.