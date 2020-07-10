غلق دور كامل بمستشفى العزل بالدقهلية.. وتعافي 14 حالة من كورونا

أعلن الدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن غلق دور كامل بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد لقلة الإصابات، مؤكدا أن سعة المستشفى 136 سريرًا وعدد المرضى حاليًا 62 مريضًا بالمستشفى.

وقال "مكي"، إن 14 حالة خرجوا من المستشفى اليوم، بعد تلقي العلاج اللازم وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، داعيًا الله أن يمن على جميع المرضى بالشفاء، ويكتب لهم الخروج لذويهم في القريب العاجل.

ووجه وكيل وزارة الصحة التحية إلى كل الفرق الطبية الموجودة في خط الدفاع الأول، والتي تبذل الغالي والنفيس لما فيه مصلحة وصحة المرضى.