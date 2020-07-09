تعافي 37 حالة جديدة من كورونا بمستشفى الواسطى وعزل مدينة بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي 27 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الواسطي المركزي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

كما أعلنت المديرية عن تعافي 10 حالات أخرى من المصابين بالفيروس، والذين جرى حجزهم داخل عزل المدينة الجامعية للبنات في بني سويف والمخصصة لاستقبال الحالات المستقرة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطي المركزي، لجهودهم المبذولة.