العاهل الأردني يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة نائب حاكم الشارقة

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأعرب الملك عبدالله، في البرقية حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، وأن يلهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسرة الفقيد الكريمة والشعب الإماراتي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جلالة الملك برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات حاكم الشارقة.