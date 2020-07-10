المرصد السوري: عودة 6000 مرتزق يقاتلون لصالح تركيا في ليبيا

قال المرصد السوري، اليوم الجمعة، إن تركيا جندت 16 ألف مقاتل سوري، وأرسلتهم للقتال في ليبيا، فيما عاد منهم 5 آلاف و600 مقاتل.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بإرسال تركيا 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، مؤكدًا رصد عودة دفعة جديدة من "مرتزقة الحكومة التركية" إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، بعد انتهاء عقودهم، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

في المقابل، أرسلت أنقرة دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة السراج المدعومة من تركيا، ضد الجيش الوطني الليبي.

وتواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها لتجنيدهم وتدريبهم، فيما تندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات تركيا غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة السراج ونقل المقاتلين الإرهابيين يشكلان خطرًا كبيرًا.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، داعيًا إلى ضرورة خروج المرتزقة من هذا البلد.