المرصد السوري: دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفر لوسين الحدودي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية من معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب نحو الأراضي السورية، ويضم الرتل نحو 25 آلية عسكرية تحوي معدات لوجستية، وتوجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في منطقة (بوتين – أردوغان).

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فعدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ 4445 آلية، إضافة لآلاف الجنود. بحسب ما ذكره موقع "تركيا الآن".

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة من 2 فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7780 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، التي تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، وبلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 11 ألف جندي تركي.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 سوريين وإصابة 11 آخرين، مساء أمس، في هجوم بقنبلة، ادعت أنّ وحدات حماية الشعب الكردية السورية هي التي نفذته، في بلدة تل أبيض بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.