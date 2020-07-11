صاحب دار نشر يؤجر "فرشة كتب" في وسط البلد لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه

بسبب الأزمة الطاحنة التي يمر بها أصحاب دور النشر خلال الفترة الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وانخفاض نسبة المبيعات من الكتب بشكل حاد.

لجأ خالد ناصف 31 عامًا، صاحب دار "الوطن" للنشر والتوزيع، إلى فكرة خارج الصندوق عن طريق تأجير فرشة في منطقة وسط البلد لعرض الكتب بأسعار مُخفضة، من أجل محاولة إنقاذ نفسه من الأزمة التي يمر بها الجميع، بالإضافة إلى محاربة مزوري الكتب الأصلية.

يعمل "ناصف" في ذلك المجال منذ نحو 15 عامًا، ومر بالكثير من الأوقات الصعبة لكن في تلك المرة لا يعلم متى ستنتهي، حسبما أوضح: "مكنش قدامي أي حل غير إنى أخد الفرشة دي لأنه مفيش شغل ولا بيع خالص والوضع صعب جدًا، وفي نفس الوقت أبيع الكتب بأسعار مُخفضة، والشهور اللي فاتت كلها من ساعه ما ظهر فيروس كورونا والدنيا بقت صعبة جدًا على كل أصحاب دور النشر، وأعرف ناس قفلت الدور بتاعتها وفي ناس غيرت المجال خالص"، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك كان توقف كل المعارض سواء داخل أو خارج مصر، بالإضافة إلى المكتبات التي كانت مبيعاتها ضئيلة خلال 3 أشهر من حظر التجول.

لم يفكر "الشاب الثلاثيني" في أي ردود فعل أو "كلام الناس" بما إنه صاحب دار نشر وقرر تأجير فرشة في الشارع، وفقًا لحديثه، مضيفًا: "مافكرتش في أي كلام ممكن يتقال لإني ببيع على الفرشة في الشارع كتب مش حاجة تانية، وبصراحة دي فكرة مجنونة مش أي مش حد يقدر يفكر فيها أو ينفذها"، مشيرًا إلى أن الإقبال على الفرشة ما زال ضعيفًا حتى الآن لأسباب كثيرة من أهمها إن المكان جديد ولا أحد يعرفه، وأنه معتمد على السوشيال ميديا خلال الفتره المقبلة في التسويق.

ويرى "ناصف" أن قرار رفع حظر التجول سيساعد في زيادة المبيعات على الكتب، متابعًا: "هفضل مستمر في تنفيذ الفكرة دي ومتمسك بيها وبدعمها جدًا، لأني بقدر برضه من خلال الفرشة أنافس بيها مزورين الكتب اللي موجودين في كل حتة، وبقيت بانزل للناس أبيع لهم الكتب الأصلية بأسعار مخفضة".