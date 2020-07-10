إرشادات الوقاية من فيروس كورونا أثناء التواجد بالمولات

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، إرشادات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" أثناء التواجد بالمولات، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" أثناء التواجد بالمولات

ـ لا تنسى متعلقاتك الشخصية من كحول، معقم الأيدي، كمامة، ومناديل ورقية عند الخروج من المنزل.

ـ حافظ على اراتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة أثناء دخول المول.

ـ التزم بمسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين الأخرين.

ـ تطهير الأيدي باستمرارا باستخدام مطهر الأيدي، أو الكحول.

ـ تجنب لمس العين، الفم، أو الأنف، بعد لمس الأشياء لمنع انتقال العدوى إليك.

ـ تجنب السلام بالأيدي أو الأحضان عند مقابلة الأصدقاء، واكتفى بالسلام عليهم من بعيد.

ـ عند شراء الملابس تأكد من أنها معقمة جيدا.

ـ يفضل الدفع بكارت الصراف الآلي، وتقليل التعامل بالنقود الورقية.

ـ استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد عند تناول الطعام أو المشروبات، أثناء التواجد داخل المولات.

ـ الابتعاد عن تجربة مستحضرات التجميل، لمنع انتقال العدوى.

ـ يفضل بقاء كبار السن والأطفال بالمنزل.

ـ تجنب التواجد في المناطق المزدحمة وخاصة الممصاعد.

ـ الابتعاد عن لمس الأسطح قدر الامكان، للوقاية من انتقال عدوى فيروس "كوفيدـ 19".

ـ تجنب الخروج من المنزل في حالة الشعور بأعراض المرض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وجود أعراض تنفسية أو رشح، فقدان حاستي الشم والتذوق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كوفيدـ 19"، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 53 حالة وفاة جديدة، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.