مصر للطيران تعلن إجراءات تقشفية جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تم استئناف حركة الطيران بنسبة 20% من حجم الحركة الطبيعية للشركة منذ بوابة يوليو الجاري.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن الشركة ما زالت تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وماله من تأثير مباشر وقوي على الوضع المالي للشركة مما أدى إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالإلتزامات المالية لها من قروض، وإيجار طائرات، ورواتب عاملين، والتي أدت إلى خسائر تتعدى 3 مليون جنيها، وجاءت مساندة الدولة بقرض بمثابة إنقاذ للشركة من محنتها.

وأشار زكريا خلال رسالته للعاملين، إلى أنه تم مراعاة عدم المساس بالحقوق المادية العينية للعاملين بالشركة حفاظا على البعد الإجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية، لما ساهموا به خلال السنوات الماضية من إنجازات مطالبا كافة العاملين ببذل المجهود للخروج من الأزمة الحالية .

وقرر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صرف العلاوة الدورية المستحقة خلال يوليو الجاري للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران الشركات التابعة لها بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وتأجيل حركة الترقيات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها والتي كان يتم العمل بها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلي تأجيل الحافز الإضافي للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها علي أن يتم تنفيذها في حال تحسن الأوضاع المالية للشركة .