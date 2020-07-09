خروج  12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بفرشوط  

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، خروج 12 حالة اليوم من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بفرشوط بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصبح بذلك إجمالي حالات الخروج من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا 162 حالة خروج

جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات وأماكن العزل متابعة سير العمل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية .

بدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ حيث تم التأكد من التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة ، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات ، وتابع شلبى الجولة بتفقد معمل المستشفى موضحا ان الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به ، ثم تفقد السكرتير العام الصيدلية وأكد ان جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة فى الصيدلية بكميات جيدة ، وتابع شلبى مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتى أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة .

وتوجه شلبي بالشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى ، مؤكدا الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها علي الفور.