رئيس اتحاد الناشرين المصريين: لم تدعمنا أي جهة في ظل أزمة كورونا

أوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف و مجلة أكتوبر، أن كافة العاملين في مجال النشر في مصر يمرون بفترة صعبة بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأضاف خلال حواره مع "الوطن" أن اتحاد الناشرين حاول مساعدة المتضررين من أصحاب دور النشر من خلال تقديم قروض والمطالبة بإعفاء من الضرائب.

- ما هو دور اتحاد الناشرين المصريين تجاه أصحاب دور النشر؟

اتحاد الناشرين المصريين هو بمثابة نقابة لكافة العاملين بمجال النشر بشكل عام وليس أصحاب دور النشر فقط، وهو الذي يُنظم المهنة ويرعى هؤلاء الناشرين وحقوقهم مع مختلف الجهات، سواء كانت ملكية فكرية أو نزاعات.

- كيف ترى الوضع خلال الفترة الماضية؟

الصناعة كلها تأثرت بشكل سيء للغاية مثل صناعات ومجالات كثيرة أخرى، وكنا نتوقع أن تستمر تلك الجائحة لمدة شهر أو شهرين على أقصى تقدير، ولم نكن نتوقع أن يتم توقف النشاط بأكمله سواء المعارض داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تأثر كافة المكتبات خلال ثلاثة شهور حظر التجول وتقليص عدد ساعات العمل، وبالتالي انخفضت نسبة المبيعات بشكل كبير، وذلك لأن صناعة الكتاب في مصر تعتبر من الكماليات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وأصبح الجميع يفكر في المأكل والملبس، وتحتاج صناعة الكتاب في مصر أن تنظر لها الدولة بعين الاعتبار، لأنها تُعاني بشكل عام من العديد من المشاكل قبل ظهور فيروس كورونا.

- كيف تعامل اتحاد الناشرين مع أصحاب دور النشر في ظل تلك الأزمة الحالية؟

اتحاد الناشرين كان له دور في توصيل صوت ومطالب أصحاب دور النشر وجميع العاملين في ذلك المجال الذين تضرروا جراء تلك الأزمة، وقُمنا بالفعل بتأسيس مبادرة بالتعاون مع بنك مصر تهدف إلى تسهيل حصول أصحاب دور النشر على قروض وذلك من أجل تسديد جزء من المصروفات أو متطلبات الفترة الماضية، على أن يكون معدل الفائدة لا يزيد عن 5%، وبالفعل عرضنا تلك المبادرة عبر وسائل تواصل اتحاد الناشرين مع أصحاب دور النشر لمن يرغب في الحصول على تلك القروض، كما أننا ندرس حاليًا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة الصناعة كيفية دعم الناشرين، وأرسلنا إلى وزير المالية نطالب من خلاله إعفاء أصحاب دور النشر من الضرائب، وطالبنا أيضًا من وزارة التربية والتعليم من خلال الميزانية المخصصة لتزويد مكتبات المدارس بالمراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى الجمهورية، والتي إن حدثت ستصبح بمثابة قبلة الحياة لهؤلاء الناشرين لأن تلك الميزانية ليست صغيرة.

-هل ترى انفراجة في الأزمة بعد رفع حظر التجول وتخفيف الإجراءات؟

للأسف الوضع لن يتغير كثيرًا مع رفع حظر التجول لأن سلوكيات المواطنين واهتماماتهم وأولوياتهم لن تتغير مع رفع حظر التجوال في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا، وانه من الممكن أن تعود بالنفع قليلا على المكتبات فقط، لكن مازلنا حتى تلك الفترة مبيعاتنا من الكتب لا تتعدى نسبة 10% عن أيام ما قبل ظهور كورونا، والوضع أصبح مأساوي لأنه مع رفع حظر التجول لن تعود الجامعات والمدارس معه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى انه لن تُقام معارض خلال الفترة القادمة.

- ما هي مطالبك خلال الفترة القادمة؟

للأسف صناعة الكتاب حساسة للغاية وتتأثر كثيرًا مع المتغيرات الخارجية، ولم تُقدم أي جهة دعم أو منحة لهؤلاء الناشرين، ولكني أنتظر المساندة بشكل أكبر من خلال وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، بضخ الكتب في تلك المؤسستين وتحديدًا المدارس ومراكز الشباب، حتى يمر الناشرين من تلك الأزمة، وأنه بالفعل طلبنا من الوزيرين ولكن نعلم أن الجائحة أكبر مما كنا جميعًا نتخيل.