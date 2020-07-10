وفاة النائبة العراقية غيداء كمبش بفيروس كورونا

توفيت عضو مجلس النواب العراقي غيداء كمبش، اليوم الجمعة، بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب العراقي زياد الجنابي، في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة النائبة غيداء كمبش، بعد إصابتها بفيروس كورونا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وغیداء سعید عبدالمجید عبدالحسین كمبش من مواليد بغداد عام 1974، وحاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية، وهي نائبة في البرلمان العراقي منذ عام 2010.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إصابة ستة نواب عراقيين بفيروس كورونا.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.