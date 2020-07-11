حظك اليوم السبت 11-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان عندما يقرر أن يجاري الأوضاع التي يعيشها، لا يمكن لأحد أن يطلع على ما بداخله،.

وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر لثلاثة أيام حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الكواكب تتراجع في مواجهة برجك وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.