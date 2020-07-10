التموين: ننتظر رد الأهلي قبل حسم موقف الزمالك من لقب "القرن الحقيقي"

قال مصدر بجهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الجهاز ينتظر خلال ساعات، تلقيه ما أسماه بـ"طلب استيضاح" من الإدارة القانونية للنادي الأهلي، حول الطلب المقدم من الزمالك، بشأن طلبه تسجيل لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم.

وأشار المصدر، إلى أن الجهاز في التعامل على أي علامة تجارية، يتلقى كل الاستيضاحات من كل الأطراف، سواء طرف يدعي إن العلامة تعود ملكيته، أو طرف يقول إن العلامة التجارية المقدمة للطلب، تشبه علامة تجارية سارية منذ فترة، وكل ذلك يؤخذ في نظر اللجنة، قبل الفصل بشكل نهائي في السماح للزمالك، باستكمال إجراءاته للحصول على العلامة التجارية بشكل رسمي، أو رفض الطلب.