التموين لـ"الوطن": تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" مازال تحت الدراسة

كشف مصدر بجهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إعلان نادي الزمالك في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قيامه بتسجيل لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم كعلامة تجارية بالسجل التجاري التابع للجهاز، هو مازال "طلب قيد الدراسة".

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أن نادي الزمالك تقدم الأحد الماضي عبر شخص يحمل صفة مستشاره القانوني بطلب تسجيل العلامة التجارية للقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، حيث يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

وعن إن كان يعتبر الطلب المقدم موافقة نهائية على استخدام اللقب للزمالك في معاملاته التجارية، أوضح المصدر أن الفترة اللازمة لإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية ما بين 12 شهرًا لـ16 شهرًا، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية، قائلًا "الطلب مازال قيد الدراسة .. وطوال المدة القانونية تتبع فيها إجراءات قانونية قبل إخطار طالب التسجيل بالقرار النهائي بالموافقة أو الرفض" وتطرق المصدر للحديث أنه وفقًا للقانون، فمن حق النادي الأهلى الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية، عن طريق خطاب يوجه لمصلحة السجل التجاري وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار بطلب التسجيل، وسيتم وقتها بحث طلب الاعتراض قبل إصدار القرار النهائي.