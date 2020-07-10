البيت الفني للمسرح ينعى محمود رضا

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن، رائد فن الاستعراض الفنان الكبير محمود رضا، الذي وافته المنية منذ قليل.

وأوضح البيت الفني للمسرح، أن الفقيد ترك تاريخ حافل بالابداع والأعمال والتصميمات الاستعراضية، فهو مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، وهي الفرقة التي رصدت وقدمت أهم رقصات تراثنا الشعبي الأصيل، وقدمته للجمهور المصري، ورفعت اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية التي مثلت مصر بها، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، توفى منذ قليل، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ويعد الفنان محمود رضا، من رواد الفن الاستعراضي، وممثل مصري، من مواليد القاهرة في عام 1930، وأسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".