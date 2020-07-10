أردوغان يعادي الفن ويصدق على قرار تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد

صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار مجلس الدولة التركي الذي يقضي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، ونشر صورة القرار على حساباته بالعربية والتركية بموقع تويتر، معلقًا: "نبارك لكم جامع آيا صوفيا".

كان مجلس الدولة التركي، قد قرر اليوم، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

يشار إلى أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.