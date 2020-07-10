271 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك الأدبية خلال شهر

بلغت حصيلة الرسوم الجمركية والضرائب بجمارك الأدبية، خلال شهر يونيو 2020، نحو 270 مليونا و941 ألفا و154 جنيها.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وأضافت أن الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبدالله مدير مجمع الوارد والمشرف على الإدارة العامة، أفرجت خلال شهر يونيو 2020، عن مشمول 385 شهادة جمركية وارد نهائي بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف وقطع غيار ثلاجات ومراوح وقطع غيار أجهزة كهربائية وسيارات وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالي 16 مليونا و686 ألفا و136 جنيها، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 225 مليونا و421 ألفا و478 جنيها، كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة (أرباح تجارية وصناعية) مبلغ 28 مليونا و833 ألفا و541 جنيها.

كما قامت إدارة الصادر بقيادة أيمان سلامة مدير الإدارة، بإتمام تصدير مشمول 111 شهادة جمركية صادر بجميع الأنظمة، وجرى تحصيل رسم صادر عن خمسة شهادات لصنف سيلاج ذرة مليون و505 آلاف و858 جنيها.