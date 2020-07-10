ضبط صاحب صالة ألعاب رياضية لقيامه ببيع مكملات غذائية وفيتامينات غير خالصة الرسوم الجمركية 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب الجمركى والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية بالإسكندرية).. بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف صالة الألعاب المُشار إليها وبتفتيشها تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية "مكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع" مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر ومحظور دخولها البلاد.

تم تقدير قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة بمعرفة اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بمبلغ ( 1200000جنيه مصرى) ، وبمواجهة صاحب الصالة أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.