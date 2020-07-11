طقس اليوم السبت 11-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

أما ليلًا فمتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس السبت، شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية نهارا، ويكون حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأجواء تبقى صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.