الطقس اليوم الجمعة 10-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس رطب مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة اليوم الجمعة نهارًا مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الطقس في مصر

أما عن السواحل الشمالية فيسود طقس معتدل نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما عن حالة الطقس ليلًا غدًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد، وفيما يتعلق بالظواهر الجوية تظهر شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفيما يتعلق بالوصف الفني لخرائط الطقس، يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

الطقس في المملكة العربية السعودية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث الى جازان وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن ارتفاع درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.