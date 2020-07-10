مدير فرقة رضا عن مؤسسها الراحل: من سنتين بعيد عننا بسبب مرضه

قبل أكثر من 60 عاما خطفت فرقة رضا الاستعراضية الأنظار إليها، تميزت بأداء خاص منحها الفرصة لتتربع على عرش الفرق المنافسة في ذلك الوقت، كأهم وأشهر الفرق الاستعراضية العربية، التي تخصصت في تقديم الفنون الشعبية بشكل منظم، تنقل فريقها من أمام أهرامات الجيزة إلى معابد مدينة الأقصر جنوب مصر، حتى خارج حدود الدولة حاملين على عاتقهم إحياء الفولكلور الشعبي عبر الموسيقى الشعبية وفنون الاستعراض والرقص.

تأسست فرقة رضا الاستعراضية على يد الشقيقين محمود وعلي رضا، وظل الأول مديرًا للفرقة حتى تمكن المرض من جسده وأجبره الالتزام بالمنزل ورحل عن عالمنا ظهر اليوم، وتولى رئاسة الفرقة محمود صلاح، الدكتور بأكاديمية الفنون وعضو المعهد العالي للباليه، منذ عامين لم ير فيهما الفنان الكبير الراحل إلا مرة واحدة فقط، وصفها في بداية حديثه لـ"الوطن" بزيارة سريعة للاطمئنان على صحته في بيته.

"هو الأب الروحي لينا كلنا والجميع في حالة حزن من بعد سماع خبر وفاته"، هكذا عبر مدير عام فرقة رضا الاستعراضية عن حال أفراد الفرقة وهو ما دفعه لتعطيل أي أنشطة فنية في الوقت الحالي احترامًا لحزن أسرته عليه واحترامًا لمشاعر حزن أعضاء الفرقة على رحيل الفنان الكبير محمود رضا، دون أن يحدد الفترة الزمنية لتعليق أي نشاط فني.

على المستوى الشخصي لم يحظ الدكتور محمود صلاح بإقامة علاقة قوية بينه وبين الفنان الاستعراضي الراحل، وذلك لكونه تولى رئاسة فرقة رضا منذ عامين بتكليف من وزارة الثقافة، وبحسب تعبيره، كان المرض اشتد على الفنان الكبير في تلك الفترة ولم يستطع أن يتفاعل مع الجميع كما كان من قبل، وكان يحرص على السؤال عليه دائما من أسرته والمقربين ليه حتى صدمه خبر رحيله اليوم،"هيفضل في ذاكرة الكل وبعتبره فنان الشعب".

خلال أزمة كورونا اكتفت الفرقة بتقديم عروض أونلاين لتشجيع الجمهور على البقاء في المنزل

خلال أزمة كورونا الأخيرة اكتفت فرقة رضا بإقامة استعراضات فنية تم ثبها إلكترونيا عبر الإنترنت بعد غلق كافة أماكن التجمعات والمسارح، تحت شعار "خليك في البيت" لتحفيز الجمهور على الالتزام بالعزل المنزلي وتقديم محتوى هادف وممتع لهم في أوقات الفراغ، بحسب قول المدير العام لفرقة رضا.

بعد وفاة شقيق الفنان محمود رضا، وبعد مرض الأخير انقطعت صلة الأسرة عن إدارة الفرقة الاستعراضية، ولم يتبق أحدهم بالفرقة في الوقت الحالي، ولكن لايزال أعضاء الفرقة العريقة حريصون على رفع إسمها والحفاظ على تاريخ الفرقة الفني من خلال الأعمال الفنية التي يقدمونها تحت إشراف وزارة الثقافة، بحسب قول الدكتور محمود صلاح.

وعن حضور الجنازة أو العزاء الخاص بالفنان الكبير الراحل، أكد المدير العام لفرقة رضا الحالي أن إجراءات الدفن تمت بشكل سريع ولم تخبر الأسرة أحد بمكان الدفن ولم يتم تحديد أي موعد للعزاء حتى الآن بخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوقت الحالي.