لطيفة لـ"الوطن": "للشمس" تواجه أزمة كورونا بنشر الأمل والتفاؤل

أعربت المطربة لطيفة، عن سعادتها بردود الفعل تجاه كليبها الجديد "للشمس" مشيرة إلى أنه بث روح من البهجة والأمل لدى الجمهور.

وقالت لطيفة لـ"الوطن": "أغنية "للشمس" قدمتها خصيصا لنشر البهجة والأمل في ظل ما يمر به العالم بسبب فيروس كورونا، والحمدلله الرسالة التي كنت أرغب أن تصل للجمهور وصلت وبشكل جميل أسعدني وأسعد جميع صناع العمل، وهو نشر البهجة والتفاؤل".

أضافت لطيفة: "جرى تسجيل الأغنية في مصر وتونس ولندن، وبسبب منع الطيران جرى التواصل مع جميع صناع العمل أون لاين، والحمدلله العمل ظهر بشكل جيد".

وطرحت لطيفة مؤخرًا ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أقوى واحدة" من 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم المؤلف أيمن بهجت قمر.