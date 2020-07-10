مفاجأة في واقعة اتهام سمكري بالتحرش بـ"سيدة الجيزة".. التحريات: مفيش دليل

أدلت السيدة التى اتهمت سمكري بالتحرش، بمنطقة بولاق الدكرور، بأقوالها أمام ضباط المباحث، وقررت أن الواقعة حدثت منذ شهر مارس الماضي، أثناء قيامها بإصلاح سيارتها بورشة المتهم مصطفى الشهير بـ"بربش"، وأثناء تواجدها معه داخل الورشة، لإلقاء نظرة على السيارة، تحرش بها فتشاجرت معه، هي وزوجها، وفض الأهالي بينهم، وانصرفت رفقة زوجها.

واجهت القوات، المتهم بأقوال السيدة، فأنكرها كافة، مؤكدا عدم تحرشه بها، مشيرا إلى تشاجرهما بسبب خلاف على ثمن إصلاح السيارة، وانتهى الأمر فور تدخل المحيطين بهم.

وأفادت التحريات، بتقديم مقطع فيديو من كاميرا مراقبة خاصة بمحل زيوت مواجه لورشة المتهم، تظهر فيها مقدمة البلاغ وزوجها، أثناء جلوسهما مع المتهم أمام ورشته، تحدثت فيه السيدة لمدة 4 دقائق كاملة للمتهم، ثم حدثت بينهما مشادة كلامية، لم تتطور إلى تعدي بالضرب أو اشتباك بالأيدي.

ولم تتوصل تحريات المباحث، لحقيقة تعرض السيدة للتحرش من عدمه، حيث أنها أوردت في أقوالها، قيام المتهم التحرش بها داخل الورشة، فيما لا توجد كاميرا بالداخل.