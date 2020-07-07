"الحبس سنة وتعويض مادي".. عقوبة افتعال الفتاة واقعة تحرش بغرض الشهرة

في رغبة منها للظهور والشهرة وسط زملائها، افتعلت طالبة بإحدى الجامعات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا يتضمن تعرضها وبعض زميلاتها لواقعة "تحرش منذ 4 أعوام" من أحد الطلبة بالكلية، وإرساله بعض الصور المخلة لهنّ.

وتبين للجامعة أنَّ الطالبة افتعلت الواقعة، وأعلنت إدارة الجامعة أنَّها ستحيل الواقعة للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

قانوني: في حال ثبوت براءة الشاب من تهمة التحرش يمكنه تقديم طلب تظلم للنيابة لتعويضه

الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، أوضح أنَّه في حال ثبوت براءة الشاب من تهمة التحرش، يمكنه أنَّ يتقدم بطلب تظلم للنيابة، مشيرا إلى أنَّه سيحصل على تعويض مادي مناسب حسب ما تراه النيابة.

"عبدالحليم": تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف في قانون العقوبات

وأضاف "عبدالحليم" لـ"الوطن"، أنَّه تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف حيث أنَّه لا يوجد في قانون العقوبات مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ‏آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف و500 جنيه أو إحدى ‏العقوبتين".

وتابع أنَّ القانون العقوبات عرّف البلاغ الكاذب في المادة 305، ونص على أنَّه: "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يُسبب شائعة".