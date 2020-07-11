مصطفى قمر: "لمن يهمه الأمر" يتطرق لأفكار الحب والغربة والانتماء

انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل أغنيات البومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، والمقرر أن يطرح في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

قال قمر لـ"الوطن" عن الألبوم: "هو الجزء الثاني من ألبومي الذي طرحته منذ 20 عام، وهو ألبوم بكلمات والحان خاصة، تدور أفكار كلماته حول الحب والانتماء وحب الأم والغربة، والتجربة جديدة ومختلفة تماما عن كافة التجارب التي قدمتها من قبل، ولا أخفي عليكم أنني متخوف كثيرا من تلك التجربة".

أضاف: "قررت أن أغامر بهذا العمل، قمت بعرض الأغنيات على فئات وأجيال مختلفة في الأعمار وأشاد الجميع بتلك الأغاني، والألبوم من كلمات رضا زايد والراحل سامح العجمي، وألحاني ومع الملحن أشرف السرخوجلي.

يذكر أن آخر ألبومات قمر كانت قد طرحت العام الماضي بعنوان "ضحكت ليا" وتضمن 10 أغنيات.