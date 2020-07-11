بدورات تدريبية وحملات توعية.. خطة مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وضعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من السياسات التي تتماشى مع خطط الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر عدد من الفعاليات استهدفت مواجهة هذه الظاهرة وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، والعمل على توفير بدائل آمنة للشباب المصري الراغب في الهجرة، وإتاحة العديد من فرص التدريب في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ويرصد التقرير التالي خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية:

- تنفيذ حملة إعلامية تحت شعار "قبل ما تهاجر فكر وشاور" بوسائل الإعلام التقليدية والمختلفة مثل الصحف - المطبوعات - والتليفزيون - الراديو - المواقع الإخبارية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

- تنفيذ 75 برنامجا تدريبيا واعتماد 1826 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة.

- تنفيذ دورة متقدمة لعدد 30 مدربا متميزا من ممثلي الجهات التالية: التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكنيسة، وهيئة قصور الثقافة، والذين نجحوا في تدريب 4000 شاب وفتاة، و75 من ذوي الهمم، و75 شاباً من أبناء الكنيسة.

- تثقيف عدد 180 مدرسا التعليم الفني، ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني.

- التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تثقيف عدد 48 ميسرة من ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد وقد قمن بتوعية عدد 300 أسرة في القرى الأكثر فقرا.

- تنفيذ برامج توعوية للشباب - برامج التوعية الأسرية - برامج الفرص البديلة الإيجابية - برامج ريادة الأعمال.

- تنفيذ 560.191 برنامجا لتوعية الأسر والشباب، وزيارات ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية لعدد 1.687.989 من الشباب والأسر.

- تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بمشاركة المصريين بالخارج والجهات الدولية.

- الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات للتنمية المجتمعية والحضرية استفاد منها 12.122 من الشباب والأسر.