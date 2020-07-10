تبدأ يوم 20.. مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للوزارات والجهات المختلفة

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة، ليبدء الصرف يوم 20 يوليو الجاري لمدة 7 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 4 مجموعات، حيث تبدأ المجموعة الأولى يوم الاثنين 20 يوليو، ثم المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 21 يوليو، ثم المجموعة الثالثة الأربعاء 22 يوليو، أما باقي الوزرات ستصرف على مدار يومي 26 و27 يوليو الحالي.

وتستعرض "الوطن" مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو بالوزارات والجهات والهيئات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، كالتالي:

الاثنين 20 يوليو

صرف مرتبات شهر يوليو يوم الاثنين الموافق 20 يوليو للجهات التالية:

وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

هيئات مستقلة وجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

الثلاثاء 21 يوليو

وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأربعاء 22 يوليو

وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

الأحد والاثنين 26 و 27 يوليو

صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الموجوده في الدولة.