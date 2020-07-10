خبير استراتيجي يكشف 3 أهداف صريحة للمناورة "حسم 2020"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن مناورة حسم 2020 لها 3 أهداف، الأول أنها رسالة قوية لمن يهمه الأمر بأن القوات المسلحة المصرية قادرة على تنفيذ مهام عديدة لافتا إلى أن القوات المسلحة في هذه العملية نفذت مهما لم يتم تنفيذها من قبل.

وأضاف "فرج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، كما أن الهدف الثاني هو مكان المناورة إذ جرت في الاتجاه الاستراتيجي الغربي على الحدود مع ليبيا وتعد رسالة أخرى، لافتا إلى أن الهدف الثالث من المناورة رسالة للشعب المصري بأن القوات المسلحة قادرة على تأمين الحدود والاستثمارات المصرية في البحر المتوسط.

واستعرض الخبير الاستراتيجي، الجوانب الجديدة التي جرت في المناورة، قائلا إن أي مناورة تجرى في العادة تكون ضد جيش نظامي، ولكن هذه المناورة ضد عناصر مرتزقة وهو عدو مختلف، كما أن المناورة جرت لأول مرة في عمق الصحراء، لافتا إلى أن الفتح الاستراتيجي يتم إجراؤها في العالم أجمع "بنلاقي قوات بتتنقل على السكة الحديد أو على البر بالعربيات أو بالطيارات"، مؤكدا أن القوات الجوية هي ذراع طولي "هنقدر نوصل لأي مكان".