"محاكاة لأي حرب ورسالة ردع".. خبير شؤون أفريقية يُعدد أهمية "حسم 2020"

أشاد اللواء محمد عبدالواحد، خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، بمناورة "حسم 2020" التي تخوضها القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن لها رسائل كثيرة منها طمأنة الداخل المصري والليبي ورسالة ردع للقوى الاستعمارية التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي باستمرار تدفق الأسلحة الي الشرق الليبي مؤكدا أن المناورة حسم تؤكد الاستعداد القتالي العالي للقوات كما أنها محاكاة بسيطة لأي حرب يمكن أن تقوم.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على الوصل إلى أي نقطة في سبيل تأمين الأمن القومي المصري والرسالة ليست للغرب فقط إنما إلى الجنوب أيضا وإلى أي قوى في المنطقة تؤثر على الأمن القومي المصري أن الرد سيكون عنيفا، فالمناورة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري وهي محاكاة لأي حرب.

من ناحية أخرى، تحدث عن تركيا القيام بمناورة بحرية قبالة السواحل الليبية، فذكر أن تركيا أقدمت على هذه الخطوة ردا على ضربات الأسبوع الماضي شديدة القسوة التي تعرضت لها قواتها العسكرية في الوطية والتي أحدثت ارتباكا عند الأتراك وكسرت شوكتهم، خاصة مع عدم قدرتهم التعرف على مصدر الضربات التي أصابتهم.