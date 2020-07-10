أبرزهم "غرام في الكرنك".. 3 أفلام شارك فيها محمود رضا وفرقته بالبطولة المطلقة

رحل اليوم الجمعة، عن عالمنا الفنان الكبير محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عاما، منهم أكثر من 60 عاما، قضاها بصحبة فرقة رضا، التي أسسها وشقيقه علي، في نهاية الخمسينات.

وتعد فرقة رضا، أول فرقة استعراضية تهتم بالفلكور والتراث الشعبي المصري، من خلال رقصات محمود رضا، وبطلة الفرقة فريدة فهمي، وألحان الموسيقار علي إسماعيل.

ورغم العروض الكثيرة التي قدمتها فرقة رضا، في كل أنحاء العالم، ومشاركتها بالرقصات في عدد من الأفلام، إلا أن الأفلام التي قدمتها الفرقة باعتبارها "البطلة" كان 3 فقط، شارك فيها محمود رضا، وفريدة فهمي، والفرقة، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

"إجازة نص السنة"

عام 1962 قدمت فرقة رضا، أولى أفلامها السينمائية، وهو فيلم "إجازة نص السنة"، أمام الفنانة ماجدة، وعبدالمنعم إبراهيم.

"إجازة نص السنة"، من إخراج علي رضا، وقصة محمد عثمان، وقدمت فرقة رضا، خلال الفيلم عدد من الاستعراضات والرقصات، أبرزها "عايزين ناكل هم هم هم".

"غرام في الكرنك"

ثاني الأفلام التي قدمتها فرقة رضا، فيلم "غرام في الكرنك" عام 1967، قصة وإخراج علي رضا، وسيناريو وحوار محمد عثمان، بطولة عبدالمنعم إبراهيم، كمال حسين، أمين الهنيدي.

ومن أشهر الرقصات والأغنيات التي قدمتها الفرقة "الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح"، و"حتشبسوت.. قفلوا عليكي ياحلوة تابوت"، و"حلاوة شمسنا وخفة ضلنا".

"حرامي الورقة"

عام 1970 قدمت فرقة رضا، آخر أفلامها الاستعراضية، وهو فيلم "حرامي الورقة"، إخراج علي رضا، وقصة محمد عثمان.

فيلم حرامي الورقة، بطولة نجلاء فتحي، عبدالمنعم إبراهيم.