خبير اقتصادي: السيسي سار على طريقي البناء وتهدئة الأوضاع في آن واحد

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الإنجازات المصرية التي تحققت في مجال الاقتصاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طيلة السنوات الست الماضية، كانت في ظروف في منتهى الصعوبة، بسبب الاضطرابات في المنطقة، وتقلص فرص الاستثمارات المباشرة العالمية، كما أن مصر كانت قد خرجت للتو من ظروف سياسية صعبة، بالإضافة إلى الإرهاب وتربص "أهل الشر" بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت"، عبر شاشة اكسترا نيوز، أنه رغم صعوبة الظروف التي مرت بها مصر، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان واثقًا في قدرات وإمكانات الشعب المصري والدولة المصرية، ومن ثم فإنه سار على طريقي البناء وتهدئة الأوضاع في آن واحد.

وتابع: "مفيش حد في مصر محسش بالإنجاز المصري، والإنجازات التي تمت في الوادي والدلتا لا يستطيع أحد إخفاءها، مثل الطريق الدائري الإقليمي ومحور شبرا-بنها، وغيرهما من مشروعات كبرى ذات تكلفة اقتصادية كبيرة خارج الوادي والدلتا، حيث تنص استراتيجية مصر، على الزيادة المضاعفة للرقعة المعمورة".

وأردف، أن مضاعفة الرقعة المعمورة تتناسب مع ظروف مكافحة فيروس كورونا، حيث تتيح التباعد الاجتماعي، الذي لا يمكن أن يتم تنفيذه في ظل الزحام الذي عاش فيه المصريون لسنوات طويلة.

وأكد، أن عملية رعاية الاستثمار مستمرة، حيث قامت مصر بتنفيذ عملية كبيرة جدًا من التطوير التشريعي، والتي ظهرت في قانون الاستثمار، كما جرى تقديم حوافز وضمانات، بالإضافة إلى العشرات من القوانين التي ساهمت في تطوير البنية التشريعية.