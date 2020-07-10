إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 210 آلاف حالة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، أن الوزارة سجلت 1.003 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 210 آلاف و965 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5 الآف و323 حالة، بعد وفاة 23 مواطنًا اليوم.

ولفت قوجة، إلى أن الوزارة أجرت اليوم 48.787 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي جرت حتى اليوم بلغ 3 ملايين و881 ألفا و 410 فحصًا.