ممرضة تساعد مصابي كورونا مجانا: "ظروفهم صعبة ومينفعش آخد منهم فلوس"

قالت سحر سليمان، ممرضة تقدم المساعدة مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة ومصابي كورونا، إنها تسير على نهج جدتها، والتي كانت دائما ما تساعد المحتاجين من جيرانها ومن حولها: "أنا كبرت على الموضوع ده لأني اتربيت مع جدتي".

وأضافت "سليمان"، خلال تقرير لها ببرنامج "مصر تستطيع"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها دائما ما تسعى لمساعدة جيرانها المرضى، خاصة الأمراض المزمنة، وذلك مجانا بالكامل: "شايفة إن ظروفهم المادية صعبة، ومينفعش آخد منهم فلوس، وده دوري"، موضحة أنها لا تخشى العدوى من مصابي كورونا، وتسعى دائما إلى تمريضهم: "لو مكتوب ليا إني آخد العدوى هاخدها من أي مكان، مش شرط من عند مريض بتابعه".

ونصحت الممرضة الجميع بضرورة تقديم يد المساعدة للجميع دون استثناء، وذلك لأن ذلك ما أوصى به الله سبحانه وتعالى.