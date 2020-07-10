مستشفى النيل للتأمين الصحي تنعي ممرضة توفيت مُصابة بكورونا

نعت مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، الممرضة ياسمين أشرف، والتي توفيت اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت المستشفي في بيان لها على صفحتها الرسمية بفيس بوك، إن الفقيدة كانت تباشر عملها منذ بدء عمل المستشفى لعزل حالات الاشتباه في الإصابة بكورونا على مدار شهر تقريبًا، حيث كانت تباشر عملها بصورة طبيعية، وظهرت عليها أعراض الإصابة، فأجريت لها مسحة وأشعة مقطعية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد واليوم تلقينا خبر وفاتها.

وأعلنت المستشفى تعافي وخروج 10 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم لـ104 حالات.

وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، إن الحالات التي تقرر خروجها جرى عمل مسحتين متتاليتين لها أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمستشفى 130 حالة محجوزة حاليًا تتلقى الرعاية الكاملة.