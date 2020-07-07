وفاة رابع ممرضة بكورونا في أسوان

لفظت حُسنة أنور أحمد موسى، الممرضة بمعهد أورام أسوان، اليوم، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وسط حالة من الحزن بين زملائها، وجار تجهيز جثمانها لدفنه بمقابر قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان.

ونعت نقابة التمريض بأسوان، واللجنة النقابية للعاملين بمركز أورام أسوان، وإدارة مركز الأورام، الفقيدة التي رحلت اليوم عن عمر يناهز 31 عاما. وتوافد قيادات وزملاء الممرضة على مستشفى العزل بالصداقة، لتوديع زميلتهم قبل دفن جثمانها بمقابر بلدتها.

يذكر أن الممرضة حُسنة أنور دخلت مستشفى العزل فجر يوم 22 يونيو الماضي، وكانت تعمل بقسم العمليات بمركز أورام أسوان، وتٌعد هي حالة الوفاة الرابعة بين أطقم التمريض بأسوان متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا وهم كل من "إيليا عبده تواضروس، 46 سنة، ونيرمين زكريا، 32 سنة، وزينب عبد الله نجار".