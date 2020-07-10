"علم نفسه بنفسه".. أصغر مبرمج في مصر يصمم تطبيق يشبه "واتساب"

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا عن زياد طارق البالغ من العمر 14 سنة والذي قضى نصف عمره كمبرمج حتى أطلق عليه "أصغر مبرمج في مصر".

وقال "زياد" خلال التقرير: "في الأول كنت عاوز أعرف الفيسبوك اتعمل إزاي، فعملت سيرش على جوجل، ولقيت إن الفيس اتعمل من كذا لغة، بدأت أتعلم اللغات دي، وبعدها عملت تطبيق اسمه "WHAT HAPPENS" للشات والتواصل وكان فيه ميزة عن الواتسات أنك تبعت الرسالة لـ100 شخص مرة واحدة، ومكنش فيه واتساب ساعتها والأبلكيشن جاب 15 ألف".

وتابع: "بدأت بعدها أخدت في إنجنيوس مجال روبوتكس، وبعد كدة اشتركت في مسابقة WRO بعدها أخدت منحة لأمن المعلومات، الحمد لله خلصت الـ5 شهادات، وبعديها أخدت منحة المليون مبرمج، نفسي يجيلي منحة برة مصر عشان أدرس الحاجات اللي بحبها ونفسي الأبلكيشن بتاعي يحل مكان الواتساب لأنه أبلكيشن مصري".

وروى طارق سعد، والد زياد، مراحل تطور أداء ابنه قائلا: "لقيت زياد مهتم جدا بموضوع الكمبيوتر والموبايل، وأنه يتعلم أونلاين في وقت مفيش تعليم أونلاين موجود عن طريق الفيديوهات، ابتديت أهتم أنه لازم يكون معاه موبايل حديث وأهتم أنه يبقى معاه لاب توب يكفي للإمكانيات اللي بيطمح ليها، فيه مجالات كتير يقدر أولياء الأمور ينمو أولادهم فيها".

وواصل: "زياد واخد أكتر من 20 شهادة ما بين أونلاين وشهادة معتمدة ومعظمها اتعلمها بنفسه".