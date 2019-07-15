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الزمالك يلاحق كهربا في المحكمة الرياضية الدولية

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محافظ الدقهلية: بدء أعمال كشط رافد جمصة للتجهيز لأعمال الرصف

محافظ الدقهلية: بدء أعمال كشط رافد جمصة للتجهيز لأعمال الرصف

محافظ مطروح: تحويل "الأطراف الصناعية" إلى مركز إقليمي لمصابي الألغام

محافظ مطروح: تحويل "الأطراف الصناعية" إلى مركز إقليمي لمصابي الألغام

بـ6 ملايين جنيه.. محافظ الدقهلية يعلن بدء رصف شوارع بلقاس

بـ6 ملايين جنيه.. محافظ الدقهلية يعلن بدء رصف شوارع بلقاس

الغرابلى يتفقد كورنيش مطروح: إزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص

الغرابلى يتفقد كورنيش مطروح: إزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص

مصرع طبيب غرقا في الدقهلية انقلبت سيارته بالبحر الصغير

مصرع طبيب غرقا في الدقهلية انقلبت سيارته بالبحر الصغير

مجلس الدولة يتسلم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لمراجعته

مجلس الدولة يتسلم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لمراجعته

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