وجه الإعلامي عمرو أديب، رسائل هامة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتائجهم، حيث ذكر أن 36% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 90%، واصفا الشعب المصري بالعبقري، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وتابع، "هذا الرقم غريب جدا، يصعب تكراره في دول كثيرة، يعني تلت الطلاب جايبين فوق الـ 90% ونقعد طول السنة نقول الدراسة صعبة والمواد معقدة، أرقام كبيرة بس هيبقى فيه مشكلة، الناس دي كلها هتروح فين".

وأضاف "أديب"، أنه يجب على كل طالب أن يّحرص عند اختيار الكلية أن تكون مناسبة لقدراته وميوله، مستشهدا بأن الخمس الأوائل في دفعته بكلية الإعلام لا يعملون في مجال الإعلام، مؤكدًا أن المستقبل الفترة القادمة لمجال البرمجة.

وناشد الإعلامي، الطلاب بعدم النظر للكليات كونها قمة أو ليست في القمة، "أرجوكم متدخلوش كليات كمالة عدد، ادخل الكلية اللي ممكن تعمل فيها حاجة، مدورش على اليافطة، ومتدخلش كلية وجاهة على الفاضي".