إعادة إغلاق كنيسة القيامة في القدس كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا

أعادت كنيسة القيامة في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، إغلاق أبوابها، كإجراء وقائي في ظل تفشي وباء كورونا في المدينة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن أمين مفتاح، الكنيسة أديب جودة الحسيني، قوله إنه جرى إغلاق أبواب الكنيسة بعد تحديد أعداد المصلين في دور العبادة بـ19 شخصا، للحفاظ على السلامة العامة ومنعاً لتفشي الوباء.

من جانبها، أكدت الهيئة الدينية الكنسية المسؤولة عن إدارة الكنيسة، أنها أغلقت أبواب الكنيسة أمام المصلين، منعا لتفشي فيروس كورونا، دون تحديد موعد لإعادة فتحها.

وكانت كنيسة القيامة، أغلقت أبوابها في شهرمارس الماضي لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا، قبل أن تعيد فتح أبوابها أمام المصلين أواخر شهرمايو الماضي.