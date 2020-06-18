الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت في القدس.. واعتقالات بـ"الضفة"

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، فجر أمس، منشآت قرب جامعة القدس فى أبوديس، وفى المنطقة الواقعة بين البلدة وقرية السواحرة، شرق القدس المحتلة، وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال هدمت بناء قيد الإنشاء ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سور تابع لجامعة القدس. واعتقل جيش الاحتلال عشرة فلسطينيين فى الضفة الغربية، بزعم التخطيط لشن عمليات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، طالت والدة أسير وشقيقه و4 فتية.

وعن مخطط «الضم»، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس، إن الحكومة البريطانية تعارض بشدة قيام إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مضيفاً: «ما تقترح عمله إسرائيل هو بمثابة انتهاك للقانون الدولى ونحن نعارضه بشدة، كما أننا نؤيد بشكل راسخ حل الدولتين وسنستمر فى موقفنا هذا».

واجتمعت، أمس، لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة، لتنسيق الجهود فى بريطانيا، وحثت حكومتها على اتخاذ خطوات استباقية تمنع إسرائيل من ضم الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأدانت جامعة الدول العربية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقامة مستوطنة «رامات ترامب» فى الجولان المحتل، بعد توقيعه على مرسوم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة، 25 مارس 2019.

وأكد الدكتور سعيد أبوعلى، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أمس، عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية فى الجولان العربى السورى، كما أرض دولة فلسطين، معرباً عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الجديد، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، وسياسات فرض الأمر الواقع على أرض عربية محتلة، فى تحدٍّ صارخ لإرادة المجتمع الدولى والمواثيق والقرارات الشرعية الدولية.