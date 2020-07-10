تشييع جنازة مي مسحال من منزلها والدفن بطريق الواحات غدا

تشيع جنازة المنتجة والكاتبة مي مسحال، في العاشرة من صباح غدا السبت، من منزلها بمنطقة المهندسين، على أن تقام صلاة الجنازة عليها من مسجد صغير أسفل منزلها.

وكشف مصدر مقرب من المنتجة لـ"الوطن" أنه سيوارى جثمانها الثرى، في مقابر العائلة بطريق الواحات.

وغيب الموت مي مسحال، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكان نجل المنتجة الراحلة، أعلن إعادة نشاط شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع التي أسستها والدته المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال إلى نشاطها وأنه قد تعاقد على أربعة أفلام دفعة واحدة سيتم إنتاجها خلال( 2020- 2021).

أول هذه الأفلام هو فيلم" 30 مارس" والذي انطلق تصويره، قبل أيام، وهو إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.