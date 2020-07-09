من أجل سينما أفضل.. تعاون 4 مهرجانات سينمائية كبرى كمنصة واحدة

قررت 4 مهرجانات فنية كبرى التعاون فيما بينها، وهي "فينيسيا، تورونتو، تيلورايد ونيويورك"، كنوع من التضامن بعد تأثير فيروس كورونا الكبير على جميع العاملين بالمجال السينمائي، وذلك بعد التأثير الشديد الذي طال الفن وأثر على صناعة السينما بشكل كبير.

وجاء في البيان المشترك الذي أُعلن فيه التعاون: "نقدم مهرجاناتنا كمنصة موحدة من أجل سينما أفضل، لقد ابتعدنا هذا العام عن التنافس، وقررنا الالتزام بالتعاون، نحن نشارك الأفكار والمعلومات.. نحن نقدم مهرجاناتنا كمنصة موحدة لسينما أفضل.. نحن هنا لخدمة صانعي الأفلام والجمهور والصحفيين وأعضاء صناعة السينما. فنحن بحاجة إلى القيام بذلك معًا".

يبدأ مهرجان فينيسيا، في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر، قبل مهرجان تورنتو الذي يقام من 10 إلى 20 سبتمبر، أما نيويورك السينمائي، يقام من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، بينما البندقية إلى حد كبير مع تيلورايد السينمائي، والتي يبدأ من 3 إلى 7 سبتمبر.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.

فيما تمّ تأجيل أكبر الأحداث الفنية منها حفل أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.