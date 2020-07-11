رامز جلال ينتهي من تصوير 70% من "هيكل نظمي"

يخوض الفنان رامز جلال، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم هيكل نظمي.

وانتهى صناع الفيلم من تصوير مايزيد عن 70% من مشاهد الفيلم، الذي تم استئناف تصويره منذ أن توقف في شهر فبراير الماضي، لارتباط أبطاله بتصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان، على رأسهم رامز جلال، ببرنامج رامز مجنون رسمي، و غادة عادل بمسلسل ليالينا.

فيلم هيكل نظمي، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويعد فيلم هيكل نظمي، التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل، بعد أن شاركا سويا فيلم عيال حبيبة، مع حمادة هلال وحسن حسني ومحمد لطفي ومحمد نجاتي، وفيلم الباشا تلميذ، مع كريم عبدالعزيز، ومها أحمد، ومحمد رجب.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم هيكل نظمي، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

ومن الأفلام التي قدمها رامز جلال، "أحلام الفتى الطائش، مع نيللي كريم، وشبه منحرف، مع زينة، ورغدة متوحشة، مع ريهام حجاج"، وآخر أفلامه سبع البرمبة الذي عرض بالسينمات عام 2019، مع جميلة عوض، وشارك فيه شقيقه ياسر جلال، كضيف شرف، وكل من أحمد السقا، وأمير كرارة.

وفي تصريحات صحفية للمخرج محمود كريم، قال إن طرح فيلم هيكل نظمي، في عيد الأضحى، يتوقف على رغبة المنتج في ذلك من عدمه، خصوصا وأن الفيلم تكلف مبالغ طائلة، وفتح دور السينما بنسبة 25% فقط لن يحقق الأرباح التي يحتاجها المنتج.