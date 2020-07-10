الجمارك تضبط كمية من المكملات الغذائية غير خالصة الضرائب بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي، التزام تجاري بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد حسام نبيل، من ضبط كمية من المكملات الغذائية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على المعلومات السرية، التي توفرت للإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي، بقيام إحدى المحلات بالإسكندرية ببيع المكملات الغذائية الأجنبية الصنع.

وتم تشكيل لجنة مكونة من عبدالسلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد علي مرسي مدير إدارة تحت التحفظ، ومحمد سيد مفتش بالإدارة، بالاشتراك مع العقيد وسام مجدي، والمقدم محمد الحمادي من مباحث الأموال العامة، والقوة المرافقه لهما، والتوجه للمحل حيث تم ضبط 732 عبوة مكملات غذائية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة، مليون و330 ألف و800 جنيه مصري.

وقرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 405 لسنة 2020 مكافحة التهرب بالإسكندرية، وتسليم المحضر والمضبوطات لنيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية لاتخاذ شؤونها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وضبط كل محاولات التهرب الجمركي.