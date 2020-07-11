اليوم.. كليات جامعة القاهرة تبدأ امتحانات البكالوريوس والليسانس

تنطلق اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، «سنوات التخرج»، في عدد من الكليات، وسط إجراءات اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، منها وضع بوابات للتعقيم على مداخل ومخارج الجامعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب أثناء الدخول.

وشددت الجامعة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، داخل كليات الجامعة ومعاهدها وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث تم توفير كبائن تعقيم ذاتى وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، وتوفير لجان طبية متخصصة من مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي الفوري مع أي حالة اشتباه.

ووضعت الجامعة عدداً من الإرشادات العامة للطلاب للوقاية من فيروس كورونا، تضمنت الوجود بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، وإحضار الكارنيه الجامعى، والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وترك مسافة لا تقل عن مترين على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أى شخص.

كبائن تعقيم وكواشف حرارية للوقاية من «كورونا»

وناشدت الجامعة الطلاب تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة، وتجنب المصافحة، ولمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدى لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع فى كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وإحضار الاحتياجات الشخصية، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين فوق أى اعتبار، ومطلب مقدَّم على أى شىء مهما بلغت أهميته.