"التعليم العالي": مصر حققت أعلى معدل لنشر الأبحاث السريرية الخاصة بكورونا في أفريقيا

قال الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي العالي والبحث العلمي للعلاقات الدولية عضو اللجنة اللعليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، إن الوزارة نجحت الفترة الماضية في تحقيق عدد من النتائج الايجابية فيما يتعلق بأبحاث كورونا المستجد " كوفيد 19"، مشيرا إلى أن هناك تزايدا مستمرا في عدد الأبحاث المنشورة دولياً وكذلك المنتجة يوميا.

وأوضح الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر حققت أعلى معدل فيما يتعلق بنشر الأبحاث السريرية على كوفيد 19 إفريقياً، مشيرا إلى أن ارتفاع الترتيب للجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، خير دليل على مؤشر الاهتمام بمنظومة البحث العلمي في مصر.

وتابع أنه لم يتم البدء في التجارب الإكلينيكة على الأدوية المنتجة أو اللقاح المنتج بشأن كوفيد 19، حتى الآن، وذلك حتى يتم اعتماد الموافقات النهائية للجان الأخلاقيات، مؤكدا أنه لن يتم حقن اللقاح أو إجراء التجارب على أي مواطن مصري إلا بعد الموافقة النهائية للجان.

وبشأن الـ3 أدوية التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بكورونا فيروس، أشار الشناوي إلى أن الأدوية المنتجة ليست جديدة، ولكنها مستخدمة قبل ذلك في عدد من الأمراض، مشيرا إلى أنه جار الاطمئنان على نتائجها حتى يتم الموافقة عليها والبدء في التجارب الإكلينيكة الخاصة بها.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية .واشار عبدالغفار إلى أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

ونوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، وجاري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

الجدير بالذكر أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.