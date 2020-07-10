لمواجهة" كورونا".. حملات تطهير وتعقيم شوارع 4 مراكز في كفر الشيخ  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن منع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والمدارس، والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب، ومكاتب البريد بالمدينة، كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، استمرار النوبتجيات لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية والباعة المفترشين، منعاً للتجمعات، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة والقري، تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات الرش والتطهير بكافة شوارع المدينة والشواطئ، لمكافحة بؤر الباعوض والحشرات، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.